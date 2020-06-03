В избиркоме рассказали и показали, как южноуральцы будут голосовать по поправкам в Конституцию

1 июля на участках будут соблюдены все меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

Послушать 00:00 Во вторник, 2 июня, избирательная комиссия Челябинской области в режиме видеосвязи приняла участие в очередном заседании ЦИК РФ. В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции вместе с Роспотребнадзором разработаны рекомендации по проведению голосования. «Всех участников голосования обеспечат средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками, санитайзерами). На каждом участке будет установлен температурный контроль, а сам участок будет обрабатываться дезинфицирующими растворами в течение дня», — сообщили в избиркоме Челябинской области. Председатель избиркома региона Сергей Обертас подчеркнул важность безопасного голосования и необходимость соблюдения всех мер и рекомендаций. Кроме того, был опубликован и образец бюллетеня, который предстоит опустить в урны избирателям.