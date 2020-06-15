Алексей Текслер провел встречу с Сергеем Обертасом

Глава региона и руководитель региональной ЦИК обсудили подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пообщался с руководителем регионального ЦИК Сергеем Обертасом. Встреча прошла в кабинете главы области. На ней Алексей Текслер и Сергей Обертас обсудили вопросы подготовки Южного Урала к проведению голосования по поправкам в Конституцию.



«Поправки в основной закон призваны закрепить суверенитет нашей страны, достижения в первую очередь в социальной сфере, в других ключевых вопросах жизни государства. Южноуральцы всегда ответственно относятся ко всему, что связано с развитием нашей страны, поэтому принципиально важно максимально информировать людей о ценности каждого голоса и, конечно, необходимо обеспечить гражданам все условия для участия в голосовании, чтобы оно прошло в максимально комфортных и безопасных условиях»,— сказал Алексей Текслер.

По мнению Алексея Текслера, одним из главных акцентов для избирательной комиссии должно стать создание максимально безопасных условия для голосования. Сергей Обертас согласился со словами губернатора. Руководитель региональной ЦИК подчеркнул, что для жителей области будет создано множество возможностей проголосовать.

«Мы планируем создать максимальное окно возможностей для граждан, разные формы используем в рамках установленного порядка, чтобы максимальное количество граждан могли проголосовать. Основной акцент мы будем делать на оснащение всех участников электорального процесса при подготовке к общероссийскому голосованию, обеспечением средств индивидуальной защиты»,— сказал Сергей Обертас.

Напомним, голосование за поправки в Конституцию России состоится 1 июля. При этом сделать свой выбор жители страны смогут не только в этот день, но и в период с 25 июня по 1 июля. Изначально голосование должно было пройти 22 апреля, но его перенесли из-за пандемии коронавируса.