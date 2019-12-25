В IT- кубе Южноуральска будут обучать детей основам мобильной разработки

До 2022 года техническое творчество начнут развивать и в сельских уголках региона.

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В самом большом кабинете детско-юношеского центра в Южноуральске скоро настанет время экспериментов. В 2020 году здесь проведут ремонт и поставят необходимое оборудование. Обилие пространства понадобится детям для перемещения в виртуальной реальности и осуществления мобильных проектов.

«Эти проекты могут приносить пользу городу, например, дети могут разработать интересную виртуальную экскурсию по Южноуральску», — говорит методист детско-юношеского центра Елена Токарева.

Детей также обучат программированию, системному администрированию и расскажут, что такое компьютерная гигиена. IT-куб появился в городе благодаря федеральному гранту.

Деятельность таких центров рассчитана на ускоренное развитие ребенка по различным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям.

Челябинская область активно участвует в федеральной программе развития детского технического творчества, в этом году регион выиграл заявку на создание 12 новых центров до 2022 года. Приблизительная сумма затрат оценивается в 300 миллионов рублей.