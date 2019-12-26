13 золотых медалей: молодежь Челябинской области представила разработки на всероссийских соревнованиях

Национальный чемпионат «Абилимпикс» прошел пятый раз в Москве.

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Чемпионат собрал 1800 участников из 85 регионов России. Челябинскую область представили 44 кандидата — школьники и студенты, которые выступали с разработками в 28 номинациях.

«Абилимпикс» — это международное движение, направленное на развитие профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы гордимся теми ребятами, которые привезли в регион медали. Челябинская область является лидером в сфере развития общего и профессионального образования. Мы в десятке лучших регионов, которые традиционно занимают высокие места в конкурсах профессионального мастерства. Все, что зависит от нас, мы сделаем для ваших дальнейших успехов», — сказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Сборная Челябинской области завоевала 13 медалей: 8 бронзовых, 2 серебряные и 3 золотые. «Золото» взяли: Евгений Ефименко за номинацию «Веб-разработка» в программировании, Павел Костромин в разработке «Кирпичная кладка», Владислав Кравченко в компетенции «Столярное дело».

Студент Радиотехнического техникума Евгений Ефименко занимается программированием 3,5 года, но признается, что на соревнованиях было сложно — участники не знали какое задание придется выполнять на финальном этапе. На реализацию задачи ребятам было отведено 4 часа.

«Нужно было создать интернет-магазин для компании аптек: оформить стиль, добавить товары, создать возможность для обратной связи», — рассказывает Евгений.

К движению «Абилимпикс» Челябинская область примкнула в 2015 году. За это время в регионе стали развивать региональные чемпионаты и даже создали свой центр «Абилимпикс».