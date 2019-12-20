Всероссийский телемост: в стране подвели итоги национального проекта «Образование»

Сегодня состоялось официальное открытие кванториумов.

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Москва запустила телемост и подвела итоги первого непростого и плодотворного года реализации нацпроекта «Образование».

«Первые шаги оказались для нас удачными, мы ввели 160 тысяч мест в новых школах, 800 новых мастерских и аудиторий открылись в 160 организациях, 15 мобильных кванториумов, столько же центров домов научной коллаборации создано на базе ВУЗов, 26 технопарков-кванториумов, 16 маленьких „Сириусов“ по стране и это далеко не все достижения», — отметила руководитель и куратор нацпроекта, вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Телемост объединил 9 городов, 4 из которых подключились к прямому эфиру. Одним из таких счастливчиков стал Миасс. В мероприятии приняли участие первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт и глава Миасского округа Григорий Тонких.

Центр цифрового образования «IT-куб» в Миассе привлекает всех учеников города, которые рождают новые идеи и проекты и являются будущим экономики.

«В „IT-кубе“ я пошел на курс цифровая гигиена и работа с большими данными, в будущем я хочу стать аналитиком больших данных», — рассказывает ученик Влад.

Национальный проект «Образование» охватывает не только города, но и отдаленные населенные пункты. Одно из главных достижений — 2049 точек роста в сельской местности. Задача, которую своими Указами поставил президент: попасть в «десятку» стран по общему образованию, изначально казалась непростой, но сегодня уже можно сказать, что Россия имеет все шансы не только попасть в список лидеров, но и закрепиться в нем.