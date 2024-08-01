Снесло мосты, плывут баньки, людей снимали с крыш: газеты Челябинска о паводке 2000 года

24 года назад река Миасс поднялась в весеннее половодье

Челябинцы наблюдают действительно уникальное событие. Река Миасс стала полноводной, течение впечатляет. Вода вышла на дороги возле ТРК «Родник» и набережную у филармонии, подступила к домам поселка Мелькомбината. Причина разлива — увеличенный сброс с Шершневского водохранилища. 24 года назад спуск тоже был, и еще больше. Подъем реки произошел из-за весеннего половодья. ИА «Первое областное» прочитало несколько городских газет за апрель 2000 года.

Вероятно, первой о весеннем половодье написала газета «Вечерний Челябинск». 7 апреля вышел оперативный репортаж о подтоплении в поселке Плановом Ленинского района. Вода там стоит со второй половины июля 2024 года. Территория находится ниже уровня озера Смолино, и поэтому жители страдают от воды после зимы и ливней.

Фото: Александр Чуносов

«Каждый год по весне телевизионщики снимают в этих местах научно-популярные фильмы на тему „Жизнь на воде“ и „Как выжить в экстремальных условиях“. Картина ненамного лучше и в другие времена года: летом и осенью после ливней ручей, вытекающий из Эстонских болот, наполняется мутной водой и выходит из берегов»,— пишет журналист газеты Андрей Корецкий.

Уже тогда жители говорили о необходимости принять кардинальные меры: осушить болота, провести дренаж или переселить квартал.

13 апреля «Вечерка» опубликовала заметку с названием «Под знаком Воды и беды». Интенсивное таяние снега и дожди стали бедствием для горожан, проживающих возле водоемов и в пойме реки Миасс. Внимание уделили проблемам жителей поселка Мелькомбината. От воды пострадали от 8 до 40 домов — они были затоплены на 30 сантиметров. Вещи плавали.

Фото: Александр Чуносов

«В результате сброса воды из шлюзов Шершневской плотины в реку Миасс вода стала прибывать настолько быстро, что многие жители просто не успели принять экстренные меры для спасения имущества. Вода хлынула сначала в подвалы, а затем в дома»,— говорится в материале того же автора.

В этот раз, кстати, представители администрации Центрального района обходили дома в поселке и сообщали о повышении уровня Миасса. Заодно фиксировали ущерб от первого подтопления.

КХП имени Григоровича (ныне «Союзпищепром»), как указано в газетной заметке, подготовил для пострадавших от половодья гостевую комнату, но некоторые поселковые решили уехать к родственникам. Хлебокомбинат также выделил машины, водителей, рабочих и сотрудников службы безопасности. Часть местных жителей ночевали в затопленных домах, чтобы охранять свое имущество.

В газете «Челябинский рабочий» вышли две публикации о паводке. 13 апреля в заметке было указано, что «такого наводнения в области не было последние десять лет». В весеннее половодье река Миасс затопила тополиную рощу и 15 домов в поселке Мелькомбината. Кое-где уровень воды доходил до одного метра. Течение подняло бани и туалеты.

«Спасатели сняли с крыш поселковых домиков четырех человек. Говорят, в своей беде они в большей степени виноваты сами — отселение поселка ведется с 1994 года, но его жители не спешат уходить с насиженных мест»,— отмечают авторы Сергей Куклев и Анатолий Летягин.

Поднявшийся Миасс снес два пешеходных моста, в том числе понтонный у поста ГИБДД на ЧМЗ. В районе Эстонских болот поселка Смолино подтопило 11 домов. В заметке также высказывались опасения, что, если затопит насосную станцию Челябинской ГРЭС, «город реально рискует остаться без тепла», ведь эта станция питала ТЭЦ‑1. Были повреждены трубы теплотрассы ЧГРЭС.

В 2000 году тоже спускали воду с Шершневского водохранилища. 10 апреля сброс увеличили с 50 до 250 кубометров в секунду, но через пару дней снизили до 200. Сейчас, по состоянию на 1 августа, воду спускают со скоростью 110 кубов. Кстати, в заметке «ЧР» написано, что расчетная мощность сброса — 2000 кубометров в секунду. Это «выход на случай, если выхода нет». Эвакуировать тогда пришлось бы десятки тысяч человек.

Причиной половодья стали дождливая осень, снежная зима и быстрое таяние снега из-за высокой температуры воздуха. Запасы влаги в почве превысили норма в 2—2,5 раза. Осадков выпало в 1,5 раза больше обычного. В области тогда тоже пострадали от большой воды. В Кизильском районе затопило 20 домов, в Уйском — 50, а в Брединском — 70 построек и дороги. В «Вечерке» в тот же день писали, что размыло дороги в Чесменском, Нагайбакском, Карталинском, Уйском и Троицком районах. Под угрозой затопления были трассы под Ашой и Усть-Катавом.

Фото В. Баскова, «Деловой Урал»

«Районный вестник» — газета Ленинского района — 13 апреля писала, что чрезвычайная ситуация сложилась на улице Барбюса. Затопление угрожало пяти домам, потому что «в прошлом году при проведении ремонтных работ был поврежден приемный колодец ливневой канализации». Воду убирали откачивающей техникой. На Эстонских болотах насосы качали по пять тысяч кубов в сутки.

«Южноуральская панорама» в заметке от 13 апреля отмечала, что первые сигналы о нарастающем паводке пришли еще в начале апреля с юга области. Там подтопило в том числе Варну. В Октябрьском районе вода снесла шесть опор линий электропередач и без электричества осталась водозаборная станция. Половина района лишилась питьевой воды. 11 апреля Троицкая ГРЭС сбрасывала 1390 кубов воды в секунду — такого не было за 40 лет. Такой сброс угрожал населенным пунктам в Курганской области. В 2024-м сброс тоже есть, но меньше, и он может привести к подъему реки Уй в Целинном округе Зауралья.

Фото: Борис Каулин

Согласно публикации «Челябинского рабочего» от 14 апреля, в поселке Мелькомбината одни дома затопило по фундамент, другие — по окна. Некоторые постройки оказались в воде по самые крыши. Люди потеряли запасы овощей, варенье и соленья.

«Электричество в поселке отключено до 22 апреля, газ вообще неизвестно когда дадут, люди спасаются, как могут. Кто на крышу мебель тащит, кто добро в узлы вяжет да по колено в воде на дорогу таскает»,— рассказывает автор заметки Лидия Панфилова.

Местные сами спасали соседей и животных, не дожидаясь МЧС. Один мужчина снял с крыши трех человек, другой спас десяток кошек, сидевших на заборах. Некоторые поднимали куриц на чердаки, чтобы спасти живность.

Фото: Борис Каулин

«Паводковая стихия превратила скромный Миасс в великую реку. Собравшиеся на мосту и облепившие берега люди ощущают величие этого редкого для сухопутного Челябинска зрелища»,— пишет журналист.

Спустя два десятилетия и мы увидели, каким может быть Миасс.

«Разбушевавшаяся в связи с паводком водная стихия сдерживается действиями коммунальных служб города, МЧС, добровольных помощников. Пик паводка позади. Уменьшен сброс воды на Шершневской плотине»,— с такой информацией вышел 14 апреля «Вечерний Челябинск».

Фото: Андрей Корецкий

Жертв среди людей не было, но писали о гибели в поселке Мелькомбината домашних животных.

«Наш покладистый и мелководный Миасс в гранитных широких берегах нынче не узнать. Бурлят воды в нем, как в горной речке, а уровень-то их почти волжский. А местами наша обычно тихая речка и дурить начала»,— делится впечатлениями журналист.

Поднявшаяся река затопила автостоянку Всероссийского добровольного общества автомотолюбителей за цирком, подмыла опору мостика на ЧГРЭС, и он наклонился, смыла обустроенные пляжи вдоль Университетской Набережной, создала опасность подтопления многоэтажек на улице Набережной. Как оказалось, на Шершневской плотине воду ждали, но предполагали, что приток будет в течение трех недель. Волна подошла к городу за десять дней, и сразу в большом объеме — 90 миллионов кубометров при норме в 50.

Из газеты «Южноуральская панорама»

После 14 апреля газета Ленинского района сообщала, что от весенних вод пострадало 20 частных домов. Администрация нашла средства на обновление насосов станции и покупку кабелей. Пожурили владельцев домов — они перед паводком не продолбили ливневые каналы, не убрали хлам, доски и стройматериалы, мешающие оттоку воды.

19 апреля, судя по заметке «Вечернего Челябинска», половодье в регионе почти закончилось. Наблюдался устойчивый спад воды на реках. Однако подтопленными оставались 22 дома в Бродокалмаке. Возле Кыштыма тоже было неспокойно. «Если дожди не возобновятся, в течение недели вода везде должна войти в свое русло». Этого же сейчас, спустя 24 года, ждем мы все.