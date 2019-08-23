В Испании зафиксирована вспышка листериоза

Отдыхающих просят воздержаться от местных продуктов животного происхождения.

В Испании произошла вспышка листериоза. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.

«Возбудитель болезни находиться в почве, водоемах, растениях. Разносчиками инфекции могут выступать животные и растения. Заражение человека происходит при употреблении не очищенной воды, воды не пригодной для питья, при употреблении продуктов питания в сыром и недостаточно термически обработанном виде», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, инфекция передается контактным и воздушно-капельным путем, поэтому в зоне риска находятся работники животноводческих ферм и птицефабрик.

Для справки, вид симптомов зависит от формы заражения. В случае поражения нервной системы повысится температура тела, могут появиться обмороки, а также сильная боль в голове и в мышцах. В случае заражения через пищу или воду к упомянутым симптомам может добавиться озноб, тошнота, рвота, острые боли в животе, а также поражение пищеварительной системы. Если же идет поражение желез, то характерны следующие симптомы: вялость, боли в горле, увеличение размеров лимфоузлов, печени и селезенки.

Лечение листериоза зависит от формы поражения: оно может осуществляться амбулаторно или же в условиях стационара. Для этого необходимо обратиться к специалисту.

Минздрав России также напоминает всем отдыхающим быть осторожнее в Испании и стараться в ходе отпуска не употреблять местные мясо и молочные продукты.