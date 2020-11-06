В государственные аптеки Челябинской области поступит 350 000 упаковок медикаментов

Они скопились на складе из-за вопросов с маркировкой.

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В государственные аптеки Южного Урала в ближайшее время поступит 350 000 упаковок медикаментов. Они скопились на складе и не могли быть распределены по точкам из-за проблем с маркировкой. Об этом сегодня, 6 ноября, рассказал генеральный директор АО «Областной аптечный склад» Андрей Князев. Он отметил, что каждый год перед осенним сезоном делаются запасы медикаментов. Такая же процедура была проведена и в этом году: на основе продаж прошлой осени и весны 2020 года.



«В августе — начале сентября были сделаны запасы из расчёта среднегодового потребления с учётом корректировки на потребление, которое сложилось весной. Если в прошлом году нами было продано 5 000 упаковок „Арбидола“ за два месяца, запас был сделан 20 000 упаковок в начале эпидсезона. Но за сентябрь — октябрь „Арбидола“ было реализовано почти 50 000 упаковок. Это небольшой пример, насколько вырос спрос на медикаменты — в разы. По некоторым увеличение в 18 раз. По поручению губернатора ведётся ежедневный мониторинг наличия медикаментов в аптеках. Мы этот ежедневный мониторинг отправляем в минздрав, по этим препаратам отчитываемся и контролируем их наличие во всех государственных аптеках Челябинской области»,— рассказал генеральный директор АО «Областной аптечный склад» Андрей Князев.

Подробнее о том, как должно проходить лечение рассказала главный внештатный специалист-терапевт министерства здравоохранения Челябинской области Анна Мищенко. По её словам, пациент не может сам себе назначать лекарства в силу отсутствия необходимых знаний. Она добавила, что при любой болезни стоит обращаться к специалистам.

«Лекарства пациент сам себе не назначает, он не является ни врачом, ни фельдшером. Он не учился в медицинском институте или колледже. При любом заболевании нужно обращаться к специалисту, такими у нас являются врач или фельдшер. Только они могут назначить правильное лечение в соответствии с клиническими рекомендациями, стандартами лечения. Если пациент назначает лекарства сам, он не знает, как лекарства взаимодействуют, как могут влиять на организм, может у него есть побочные эффекты, либо противопоказания»,— отметила главный внештатный специалист-терапевт министерства здравоохранения Челябинской области Анна Мищенко.

Анна Мищенко добавила, что при назначении препаратов самому себе пациент берёт всю ответственность на себя. Кроме того, лекарства назначаются медработниками по незапатентованным наименованиям. Это значит, что в случае отсутствия нужного препарата, его аналог могут предложить в аптеке.

«Если пациент сам назначает себе препараты, он берёт всю ответственность на себя, если обращается к врачу — ему назначается правильное лечение, в соответствии со всеми рекомендациями. Препараты, которые назначаются медицинскими работниками, назначаются по международному непатентованному наименованию. Аналоги в аптеке могут предлагать. Это название у всех одно, а торговое наименование может быть разным. У нас есть несколько схем лечения. Не буду на всех останавливаться, потому что это прерогатива врача, в любом случае ос мене антибиотиков задумывается врач»,— добавила Анна Мищенко.

Специалист подчеркнула, что степень тяжести заболевания и необходимость назначения может определить только врач. По словам Анны Мищенко, сам пациент не может правильно диагностировать состояние собственного здоровья, а назначение самому себе антибиотиков может привести к тому, что они перестанут действовать.