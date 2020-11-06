Челябинская область получила дополнительные средства, которые направят на борьбу с коронавирусной инфекцией. На ПЦР-диагностику потратят 15 миллионов рублей.
На покупку лекарственных препаратов для амбулаторного лечения потратят 130 миллионов рублей. Еще 151 миллион рублей — на мероприятия по оказанию медицинской помощи больным коронавирусом.
«Еще один компьютерный томограф в соответствии с нашими планами появится в Чебаркуле. За счет этих средств мы купим часть оборудования для областной инфекционной больницы — это аппараты искусственной вентиляции легких экспертного класса», — сообщила вице-губернатор Ирина Гехт.
Остальные средства будут распределены в зависимости от потребностей медицинских организаций региона. Прежде всего это касается госпитальных баз.