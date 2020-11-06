Почти 200 миллионов рублей дополнительно потратят на борьбу с коронавирусом в Челябинской области

Средства потратят на ПЦР-диагностику, лекарства и новое медицинское оборудование.

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Челябинская область получила дополнительные средства, которые направят на борьбу с коронавирусной инфекцией. На ПЦР-диагностику потратят 15 миллионов рублей.

На покупку лекарственных препаратов для амбулаторного лечения потратят 130 миллионов рублей. Еще 151 миллион рублей — на мероприятия по оказанию медицинской помощи больным коронавирусом.

«Еще один компьютерный томограф в соответствии с нашими планами появится в Чебаркуле. За счет этих средств мы купим часть оборудования для областной инфекционной больницы — это аппараты искусственной вентиляции легких экспертного класса», — сообщила вице-губернатор Ирина Гехт.

Остальные средства будут распределены в зависимости от потребностей медицинских организаций региона. Прежде всего это касается госпитальных баз.