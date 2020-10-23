Послушать
00:00
В поселке Иркускан (г. Бакал, Челябинская область) существует несанкционированная свалка. Строительный мусор и отходы сбрасывают недалеко от дома 1 по улице Чкалова. Ликвидировать ее потребовала прокуратура.
«Сведения о пользователях и собственниках земельного участка отсутствуют. Органом местного самоуправления не организованы мероприятия по защите земель от засорения отходами производства и потребления и их загрязнения», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
После проведенной проверки главе администрации Бакала внесено представление об устранении нарушений закона.