Прокуратура потребовала ликвидировать незаконную свалку в Саткинском районе

Главе администрации Бакала внесено представление об устранении нарушений.

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В поселке Иркускан (г. Бакал, Челябинская область) существует несанкционированная свалка. Строительный мусор и отходы сбрасывают недалеко от дома 1 по улице Чкалова. Ликвидировать ее потребовала прокуратура.

«Сведения о пользователях и собственниках земельного участка отсутствуют. Органом местного самоуправления не организованы мероприятия по защите земель от засорения отходами производства и потребления и их загрязнения», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

После проведенной проверки главе администрации Бакала внесено представление об устранении нарушений закона.