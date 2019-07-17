В Госдуме принят законопроект о квотировании выбросов

Об этом сообщил в своем telegram-канале Владимир Бурматов.

Сегодня, 17 июля, законопроект о применении сводных расчетов и квотировании выбросов прошел финальное слушания в Государственной Думе РФ. Результатом третьего чтения стало окончательное принятие инициативы.

Теперь в двенадцати крупных промышленных центрах страны пройдет эксперимент по квотированию загрязняющих воздух выбросов. В список городов кроме Челябинска попали Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Череповец, Чита.

«Механизм предполагает проведение сводных расчетов. То есть расчет выбросов не только на трубах предприятия, но и в жилых секторах. Потому что мы с вами дышим не на трубе, а там где складываются выбросы нескольких промышленных предприятий и не только», – прокомментировал депутат Государственной Думы Владимир Бурматов.

Законопроект предполагает возможность оценить реальную обстановку загрязнения в городе. А после в соответствии с данными наложить ограничение выбросов предприятий.

Эксперимент планируют начать с 1 января 2020 года, и продлится он до 31 декабря 2024 года.



