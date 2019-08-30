С первого сентября челябинцев ждет много изменений

Увеличение выплат труженикам тыла, отказ от отсрочки призывников и новые правила продаж билетов в музеи и театры.

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В Челябинске 1 сентября знаменателен не только днем знаний: в этот воскресный день в силу вступит ряд новых поправок в законопроекты. Так, например, труженикам тыла увеличат размер ежемесячной выплаты.

Поправки в закон, внесенные главой региона Алексеем Текслером, одобрили депутаты Законодательного собрания. На сегодняшний день размер ежемесяной выплаты составляет 270 рублей, а с 1 сентября 2019 года сумма увеличится до 1600 рублей.

С первого дня осени сельским пенсионерам повысят выплаты. В среднем сумма пенсий увеличится на тысячу рублей в месяц. Получить ее смогут жители сел, которые имеют стаж работы в сельском хозяйстве. Перерасчет пенсий начался еще в начале года, в автоматическом режиме, то есть от пенсионеров не требовалось никаких заявлений.

С первого сентября вступают и новые правила продаж билетов в музеи, театры и на другие культурно-развлекательные мероприятия. Дело в том, что закон разрабатывался в целях борьбы с перекупщиками. Одним из важных требований — запрет на продажу билетов выше указанной на него цены, на перепродажу их неофициальными посредниками и наценки, которую может устанавливать посредник. Теперь она не должна превышать десяти процентов от цены билета.

Также изменения коснутся и закона «О воинской обязанности и военной службе». Теперь призывники смогут отказаться от отсрочки или полного освобождения от призыва. Чтобы сообщить о добровольном отказе от отсрочки, необходимо обратится в приемную военкомата с заявлением.