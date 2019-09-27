Цель поставлена: превысить показатель по снижению выбросов требуемый нацпроектом

Алексей Текслер рассказал о планах по очистке воздуха в регионе на заседании коллегии Росприроднадзора.

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Федеральный проект «Чистый воздух» поставил перед Челябинской областью цель — снизить количество вредных выбросов в атмосферу на 20 процентов к 2024 году. На расширенном заседании коллегии Росприроднадзора губернатор Челябинской области доложил, что регион планирует превысить этот показатель.

Челябинск и Магнитогорск вошли в число 12-ти промышленных центров, которые участвуют в федеральном экологическом проекте. Алексей Текслер отметил, что предприятия нашего региона планируют потратить на природоохранные мероприятия 56 миллиардов рублей за грядущие пять лет.

В регионе уже начата работа в этом направлении. Мероприятия запланированы на промышленных предприятиях, модернизируется транспортная инфраструктура, снижаются выбросы от объектов накопленного ущерба. Кроме того, на улучшение экологической обстановки нацелено и благоустройство городских пространств.

«Первая версия комплексных планов была утверждена в декабре прошлого года, в этом году совместно с Росприроднадзором мы провели ревизию и доработали эти планы. В итоге количество улучшающих мероприятий по Челябинску и Магнитогорску возросло с 77 до 118, прогнозный экологический эффект снижения валовых выбросов к 2024 году возрос по Магнитогорску с 8,27% до 20,03%, а по Челябинску — с 3,92% до 38,77%. Мы находимся в начале пути, но мы будем добиваться полной реализации соглашений», — обозначил Алексей Текслер.

С крупными предприятиями региона уже заключены соответствующие соглашения, направленные на достижение поставленных перед областью задач. Отдельным направлением в деле улучшения экологической обстановки стало благоустройство городских пространств. В Челябинской области ведется планомерная работа в отношении общественного транспорта. Вектор развития — экологичность топлива и снижение выбросов в атмосферу, а также обновление подвижного состава, модернизация дорожной сети и инфраструктуры. Первый шаг уже сделан, в Копейске была открыта первая газозаправочная станция повышенного экологического стандарта.

«Дело это затратное, поэтому планируем использовать все источники. На первом месте частные средства за счет использования механизмов государственно-частного партнерства, а также средства федерального бюджета при софинансировании из регионального бюджета. Мы ведем переговоры с крупными инвесторами, институтами финансирования, уже начали создавать газозаправочную инфраструктуру для автобусов и техники на газомоторном топливе. Приступили к формированию нового стандарта перевозки граждан», — отметил Алексей Текслер.

Упомянул глава региона и мероприятия по рекультивации городской свалки, работы по озеленению и расширению системы мониторинга атмосферного воздуха.