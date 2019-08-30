Прибавить еще пять: увеличат ли Челябинским школьникам время уроков

В России предложили продлить уроки до 50 минут.

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Челябинские школьники могут ликовать, ведь увеличение уроков до 50 минут их не коснутся. Об этом рассказали в пресс-службе министерства образования региона.

«В нашей области дети в большинстве случаях учатся в две смены, это будет очень напряженно, в первую очередь для школьников. Поэтому у нас пока что этого не предвидится, и вообще, такая инициатива будет иметь рекомендательный характер. Сейчас никаких законов и приказов выпущено не было, поэтому у нас нет оснований увеличивать уроки на пять минут», — пояснили в пресс-службе министерства образования Челябинской области.

Дело в том, что новость об увеличении продолжительности уроков появилась в разных источниках СМИ со ссылкой на министерство просвещения. В них говорилось, что министр просвещения РФ Ольга Васильева на селекторном совещании сообщила, что вопрос об увеличении продолжительности уроков назрел давно и, исходя из исследований, было решено подготовить поправки в регламенты.

Сейчас современная система обучения называется прусской, ей почти 200 лет. Ее разрабатывали с целью сделать максимально результативным процесс получения знаний учениками. Таким образом, исходили из двух предпосылок: время концентрации детей и количество учебных предметов способных усвоить учениками. Сложив все это вместе, получилось вывести, максимальную продолжительность урока от 40 до 60 минут и количество учеников в классе, которые может контролировать один учитель это 28 человек.

При всем этом время образовательной деятельности укладывается до обеда, и у ребенка остается время для отдыха и хобби. Такая система давала хорошие результаты по степени управляемости учениками и эффективности освоения материала. Но споры по ее эффективности не утихают, а продолжительность уроков в разных странах варьируется от 35 минут в Индии до 90 минут в Германии.