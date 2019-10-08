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На основании мониторинга оказания государственной услуги по регистрации транспорта в график работы отделения МРЭО ГИБДД внесены изменения. Связано это с тем, что основной потом граждан прибывают для регистрации транспорта в первой половине дня.

С сегодняшнего дня, 8 октября, установлен новый график работы МРЭО ГИБДД, находящийся по адресу Харлова, 20:

  • Вторник, среда, пятница, суббота: с 8:00 до 17:00;

  • Четверг: с 12:30 до 21:00.

Прием граждан заканчивается за полчаса до окончания работы подразделения.

Также в ГИБДД напоминают, что зарегистрировать все категории транспортных средств можно во втором отделении МРЭО ГИБДД, который находится в здании Многофункционального центра по улице Университетская Набережная, 125.

График работы 2-го отделения МРЭО ГИБДД:

  • Понедельник, среда, четверг, пятница: с 9:00 до 19:00;

  • Вторник: с 9:00 до 20:00;

  • Суббота: с 9:00 до 14:00.