В Госавтоинспекции изменили график работы

Сделано это для повышения качества обслуживания граждан.

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На основании мониторинга оказания государственной услуги по регистрации транспорта в график работы отделения МРЭО ГИБДД внесены изменения. Связано это с тем, что основной потом граждан прибывают для регистрации транспорта в первой половине дня.

С сегодняшнего дня, 8 октября, установлен новый график работы МРЭО ГИБДД, находящийся по адресу Харлова, 20:

Вторник, среда, пятница, суббота: с 8:00 до 17:00;

Четверг: с 12:30 до 21:00.

Прием граждан заканчивается за полчаса до окончания работы подразделения.

Также в ГИБДД напоминают, что зарегистрировать все категории транспортных средств можно во втором отделении МРЭО ГИБДД, который находится в здании Многофункционального центра по улице Университетская Набережная, 125.

График работы 2-го отделения МРЭО ГИБДД: