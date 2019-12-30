График работы экстренных служб и учреждений Челябинска в новогодние праздники

Некоторые будут трудиться в особом режиме.

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Вот-вот наступит самый долгожданный праздник для всех россиян — Новый год. В праздничные дни поменяют график своей работы некоторые учреждения и заведения. Экстренные службы будут работать круглосуточно. Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, обратитесь в МЧС по телефонам — 01, 101, 112. Скорую помощь можно вызвать по номерам — 03, 103.

График работы больниц в праздничные дни (с 31 декабря по 8 января):

Травмпункты будут работать ежедневно и круглосуточно. Вызвать врача на дом можно с 8.00 до 14.00. Дежурные врачи будут работать со 2 по 8 января с 8.00 до 14.00. Поликлиники — 3 и 6 января. Неотложную помощь взрослым можно вызвать с 11.00 до 23.00. Детям — круглосуточно в любой день.

Исключения:

— МБУЗ Детской городской поликлиники № 6 — вызов неотложной помощи ежедневно с 8.00 до 18.00 по телефону 723-07-25, после 18.00 вызов неотложной помощи детям из ГБУЗ Областная клиническая больница № 2 по телефону 256-95-09;

— МАУЗ Детской городской клинической поликлиники № 9 — вызов неотложной помощи ежедневно с 8.00 до 20.00 по телефону 798-28-85, после 20.00 вызов неотложной помощи детям из МАУЗ Детской городской клинической поликлиники № 8 по телефону 219-90-12.

ГИБДД не будет работать 1, 2 и 3 января. 4 января — с 8.00 до 17.00. С 5 по 8 января — выходные.

В МФЦ подать документы нужно успеть до 14.00 31 декабря. Возобновится работа только 9 января.

Почта будет закрыта 1, 2 и 7 января. В остальные дни вы можете воспользоваться услугами в обычном режиме.

Изменят свой график работы и крупные ТРК города. Например, «Алмаз» 31 декабря будет работать с 10.00 до 18.00, а 1 января — с 14.00 до 22.00. 31 декабря кинотеатр «Алмаз» закроется в 20.00. А откроется 1 января в 12.00.