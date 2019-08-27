Автолюбители смогут дистанционно оспорить штрафы ГИБДД

Для этого потребуется профиль на «Госулугах».

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На сайте «Госуслуг» появится сервис по обжалованию штрафов за нарушение ПДД. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя главы Минкомсвязи России Максима Паршина.



Данное нововведение поможет автомобилистам не только обжаловать претензии ГИБДД, но и дистанционно возвращать деньги, если штрафы были выписаны неправомерно. Кроме того, согласно прототипу сервиса, с которым ознакомились журналисты «Известий», обратиться можно будет не только в Госавтоинспекцию, но и к оператору парковок.

Пользователям «Госуслуг» предложат разрешить отправку электронных оповещений, чтобы оперативно получать информацию о штрафах. В таких письмах будут данные о времени и месте нарушения, а также фотографии. Водитель в ответ сможет прикреплять доказательства своей невиновности. Это могут быть снимки или видео с регистратора. Правда, если в дорожной инспекции эти доводы не примут, спор все равно придется решать через суд.

Прототип сервиса сегодня покажут россиянам, чтобы собрать отзывы и предложения. А тестовый запуск технологии ожидается уже в следующем году.