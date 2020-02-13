Школу в Архангельском, которую закрыли из-за протекающей крыши, проверила прокуратура

Выявлены нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних.

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В школе села Архангельского в Сосновском районе отсутствуют безопасные условия обучения и воспитания несовершеннолетних. На момент прокурорской проверки в школе ремонтировали крышу. При этом в здании находились ученики, дошколята и персонал образовательного учреждения.

В отношении директора школы возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей, к техническим и иным средствам воспитания и обучения).

«В отношении юридического лица — МОУ „Архангельская СОШ“ возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений)», — добавили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Кроме того, директор подвергнут штрафу в размере три тысячи рублей, а юридическое лицо МОУ «Архангельская СОШ» — десять тысяч рублей.

Напомним, в 2014 году в школе провели ремонт второго этажа. Однако из-за протекающей крыши потолок начал рушиться, а на стенах появились пятна.