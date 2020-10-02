В горных районах Челябинской области появится новая спецтехника для вывоза мусора

Такое решение было принято после «Большой инспекции» Алексея Текслера.

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В горном кластере Челябинской области есть одна большая проблема — вывоз отходов. Еще в июле региональное Министерство экологии отказалось от услуг МУП «Комритсервис», которые занимались сбором и вывозом мусора из горнозаводских районов. Но пока новый регоператор не найден, эта компания продолжает выполнять возложенные на нее обязанности.

И во время «Большой инспекции» губернатора Алексея Текслера жители вновь жаловались на проблемы с вывозом отходов. Поэтому глава региона принял решение и направил более 42 миллионов рублей на приобретение 14 единиц спецтехники для сбора и вывоза отходов в горном кластере.

«Перечень транспортных средств определен с учетом объема образующихся коммунальных отходов, типа и количества установленных контейнеров, организации в перспективе дополнительных мест перегрузки ТКО и имеющейся на данный момент у регионального оператора МУП „Комритсервис“ техники», — сообщили в правительстве Челябинской области.

Также Минэкологии, по поручению Алексея Текслера, проводит активную работу по стабилизации ситуации с вывозом мусора из горнозаводских районов.