«Не забудь хрюкнуть!» в камеру: любителей мусорить в Магнитогорске будут фотографировать

Специализированное оборудование будет фиксировать нарушителей.

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Администрация Магнитогорска нашла радикальный способ борьбы с несанкционированными свалками. Теперь в местах нелегального скопления мусора будет установлено специализированное оборудование, фиксирующее нарушителей порядка.

«Для борьбы с несанкционированными свалками по городу установили фотоловушки. У них простой принцип работы: при движении, срабатывает сенсорный датчик и камера фиксирует нарушителя. Это эффективный способ борьбы, так как качество изображения идеальное, аккумулятора хватает на месяц, и отснятые материалы сразу уходят на электронную почту специалистам», — сообщает пресс-служба городской администрации.

Нарушителей закона ждет наказание. Физические лица будут выплачивать штрафы в размере до 5 тысяч рублей, должностные лица — до 50 тысяч рублей. Штраф для юридического лица может достигать полумиллиона рублей.