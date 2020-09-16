Платежи за вывоз мусора привели к конфликту жителей и администрации Варненского района

Проблема с вывозом ТКО находится на личном контроле губернатора Челябинской области.

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В Варненском районе местные жители жалуются на счета за вывоз мусора. Им начали приходить квитанции, однако при этом баков, куда можно утилизировать отходы и контейнерных площадок нет. История длится больше 2 лет, пожаловалась «Первому областному» жительница райцентра Галина Бобровская. По её словам, сейчас варненцам фактически приходят счета «за воздух».



«Мы стали задавать вопрос: мы согласны платить, но дайте нам куда выбрасывать и когда. Нам никто ничего не донёс. Говорят: „Денег нет на баки“. Ждите. Была в прокуратуре и везде. Это Варна вся, все посёлки рядом, говорят на всю деревню один бачок поставили, а всей деревне должны платить. Больше половины Варны не платит. Я ходила к адвокату, хотела в суд подать, он говорит: „Я не плачу. Это всё незаконно, они не имеют права с нас брать“», — рассказала «Первому областному» Галина Бобровская.

При этом женщина заявляет, что обращалась в прокуратуру, однако это не принесло нужного результата. В сельском совете, по словам пенсионерки, с ней и вовсе отказываются разговаривать. Между тем женщина, из-за долгов не может оформить субсидию.

«В прокуратуре были и ходила, и звонила, сегодня там была. Говорю: „Ну это же неправильно, вы же покрываете сельсовет“. Может они деньги куда-то дели, а баки не купили, а нас заставляют платить. Я сейчас не могу субсидию оформить, говорят: „У вас долг по мусору“. Я не пользуюсь мусоркой, но если вы поставите — я буду платить. А так — почему я должна платить за то, чего нет, это же как мошенничество. Мы должны, как они говорят, в Магнитогорск отправлять бумаги, сами заключать с ним договор. Но сначала поставьте баки. Нельзя же так издеваться над людьми. Была в сельсовете у начальника, он сказал: „Хочу с вами разговариваю, хочу — не разговариваю“. Проблема не решается. „У нас не хватило денег, сколько хватило — столько поставили“. Шок», — добавила Галина Бобровская.

Меж тем в администрации Варненского района другое мнение на возникшую историю. В разговоре с корреспондентом «Первого областного» первый заместитель главы муниципалитета Евгений Парфёнов заверил, что у них нет проблемы с мусорными баками. Они, по словам чиновника, стоят согласно территориальной схеме.

«В соответствии с этой схемой у нас баки стоят везде. Может быть не через каждые 50 метров, но расчёт площадок соответственно делается из расчётов норм потребления. Площадки мы делаем, баки ставим. По схеме обращения с отходами, по которой работает ЦКС, у нас баки стоят все. Нам в этом году из области выделили миллион рублей, мы закупали баки. Площадки делали в этом году и тоже строили полностью, по всем сельским поселениям. Другой вопрос, что площади поселения большие, но там живёт, например, 50 человек, и на этих 50 человек надо всего лишь 2 контейнера. Полностью обеспечить пока ещё денег нет. Счета на вывоз мусора им выставляет ЦКС. Они должны судиться с ЦКС. Уже в этом вопросе и прокуратура разбиралась, и суды. Там, по-моему, чуть ли не до Верховного дошли», — рассказал сайту «Первый областной» Евгений Парфёнов.

Отметим, что сегодня, 16 сентября, на проблему обращения с ТКО обратил внимание и губернатор Алексей Текслер. Глава региона подчеркнул, что данный вопрос нужно проработать и поручил разобраться в этом министерству экологии и региональному оператору.

«Больше года я слышу одну и ту же историю на разных территориях. Когда на заре реформы услуги еще не оказывались, а счета уже были выставлены. Проблема остается актуальной, министерству экологии, муниципалитетам и регоператору нужно эту проблему решить. Выставлять счета можно только после реального оказания услуг», — заявил глава региона.

Напомним, этим летом мусорный коллапс случился в горном кластере Челябинской области. Тогда на проблему обратили внимание общественники. Перебои с вывозом отходов начались после банкротства регоператора, который должен был осуществлять свои услуги, но не мог делать этого в полном объёме из-за сложного финансового положения.