Более 28 тысяч «умных» фонарей установили на территории Челябинской области

Всего по УрФО их появилось более 40 тысяч.

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На территории Уральского федерального округа установили уже более 40 тысяч «умных» фонарей. Большая часть из них — 28 тысяч — освещают дороги населенных пунктов Челябинской области. Новые фонари появились в 40 населенных пунктах, в том числе Каслях, Копейске, Магнитогорске, Миассе, Пласте, Сатке и Троицке. Компания «Ростелеком» выступила инвестором, что позволило модернизировать освещение без затрат из местного бюджета.

«Современные цифровые решения для уличного освещения дают возможность повысить безопасность пешеходов и водителей, сделать улицы городов комфортнее и уютнее, сэкономив электроэнергию и бюджеты городов. Объемы реализации „Ростелекомом“ этих проектов на Урале являются крупнейшими в стране. Это наш совместный вклад с администрациями муниципалитетов в развитие современной городской инфраструктуры для жителей Урала», — прокомментировал ситуацию директор макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком» Сергей Гусев.

Новое оборудование может перенести температуру от минус 60 до плюс 40 градусов по Цельсию, а также подстраивает освещение под время суток и погодные условия. Кроме того, все фонари будут объединены системой управления освещением. Благодаря ей можно будет отследить их энергопотребление, настроить время работы освещения, а также мониторить и фиксировать любые сбои в работе оборудования.