Рабочие начали ремонтировать квартиры в пострадавшем от взрыва доме в центре Челябинска

Оперативный штаб продолжает работу по ликвидации последствий ЧП в ГКБ № 2.

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В Челябинске продолжается работа в пострадавших от взрыва кислородных баллонов зданиях — это ГКБ № 2 и рядом стоящий жилой дом. В больнице, как рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе городской мэрии, сейчас идёт остекление окон и отделочные работы, которыми занимаются 25 человек.



«На жилом доме, как мы говорили ранее, завершено остекление квартир, идет ремонт четырех самых пострадавших квартир. В скором времени фасад здания покрасят, балконы зачистят от сажи и восстановят их остекление», — добавили представители администрации Челябинска.

Ранее в ГКБ № 2 уже восстановили часть окон. 2 ноября в здании закрыли тепловой контур. Как рассказал заместитель мэра Челябинска Сергей Авдеев, на ремонт комплекса отведено около трёх недель.

Напомним, взрыв кислородных баллонов в горбольнице № 2 прогремел в минувшую субботу, 31 октября. Ёмкости разгерметизировались во время пожара, затем огонь перекинулся на саму больницу и стоящий рядом жилой дом. Сейчас часть пациентов ГКБ № 2 распределена по другим больницам города. Областной следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность».