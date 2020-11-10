В Еткульском районе подрядчик будет переделывать асфальт

Экспертиза показала, что состав смеси не соответствует ГОСТу, а работы проведены в непогоду.

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В селе Еткуль Челябинской области компания ООО «Мегастрой» недавно уложила асфальт. И по результатам совместного совещания Общероссийского народного фронта Челябинской области и регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта стало известно о том, что эта работа не будет принята. По какой причине, рассказали в пресс-службе регионального ОНФ.

Речь идёт об укладке асфальта на улице Пионерской в Еткуле. Получив многочисленные сообщения о том, что асфальт укладывали в снег, а также взяв во внимание тот факт, что подрядчик уже отметился в ряде дорожных скандалов, общественники решили провести рейд, а следом и экспертизы. И оказались правы: лабораторная экспертиза подтвердила слова жителей, а контрольная выемка показала, что ООО «Мегастрой» решило сэкономить на материале.

«По результатам исследования, уложенный асфальт абсолютно не соответствует нормативам ГОСТ по составу смеси, зернистости, водонасыщению и уплотнению, также имеется занижение толщины верхнего и нижнего слоев покрытия. На одном из участков выявлено превышение объема водонасыщения до 10,8% против требуемых 4,5%. Это в два раза выше нормы, что является грубым нарушением»,— отметил эксперт регионального отделения ОНФ в Челябинской области Олег Гудимов.

В результате ООО «Мегастрой» будет переделывать работу.

Общественники призывают чиновников обратить внимание на этого подрядчика и как можно скорее внести его в «черный список», поскольку ранее компания уже срывала сроки ремонта трамвайных переездов в Челябинске и забросила работу на других объектах.