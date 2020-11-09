О гололёде на дорогах в Челябинской области предупредили сотрудники МЧС

Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

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В отдельных районах Челябинской области сегодня, 9 ноября, ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду, а также образование гололедицы на дорогах. Именно такие данные сообщает региональное МЧС России с отсылкой на данные Гидрометцентра.

«В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения», — сообщили в «чрезвычайном» ведомстве.

Также сотрудники МЧС России по Челябинской области рассказали о рекомендациях, которыми следует пользоваться населению при гололёде. Так, следует передвигаться по дорогам с осторожностью, наступая на всю подошву, при этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Если вы поскользнулись, то присядьте, чтобы снизить высоту падения. Непосредственно в момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.

Также подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту.

Водителям же следует воздержаться от поездок, но если это невозможно, то следует быть очень осторожными и непременно соблюдать правила безопасности.

«Все движения водителя должны быть более плавными, чем на сухой дороге. Даже незначительная резкость, вполне допустимая в обычных условиях, при гололеде может привести к заносу. Удерживайте увеличенную дистанцию до транспортных средств, находящихся впереди. На пешеходных переходах, на подъездах к ним и в других местах возможного появления пешеходов на проезжей части проявляйте повышенную осторожность», — добавляют в МЧС России по Челябинской области.

Следует не забывать о телефоне экстренной службы — 112. По нему нужно незамедлительно звонить, если вы попали в беду.