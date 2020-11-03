Пьяный подросток уснул на железной дороге в Челябинской области

Парня привлекли к административной ответственности.

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В Карталах в ночь на 3 ноября в полицию поступило сообщение о том, что около железнодорожного моста лежит молодой человек. Правоохранители обнаружили там 17-летнего подростка.

Оказалось, пьяный парень шел домой, однако устал и не смог дойти. Он присел отдохнуть у моста и уснул. Молодого человека доставили в дежурную часть, чтобы он согрелся. Инспектор ПДН провела с ним беседу.

«За появление в общественном месте в состоянии опьянения 17-летний нарушитель был привлечен к административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ», — сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Напомним, вблизи железной дороги опасно находиться в состоянии опьянения, а также в наушниках. Нужно быть предельно внимательным, переходя пути.