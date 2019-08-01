На Южном Урале промышленники поддержали создание экологического совета

В экологическом совете не будет чиновников.

В Челябинской области крупнейшие промышленные компании поддержали создание экологического совета. Первое - ознакомительное заседание комиссии прошло в среду в областном правительстве. Глава региона Алексей Текслер определил задачи проекта и перечислил специалистов, которые будут работать над улучшением экологии. Но обсуждении присутствовали топ-менеджеры КОНАРа, ММК, ЧТПЗ, Мечела, Челябинского цинкового завода и Русской медной компании. С ними Алексей Текслер пообщался после за закрытыми дверями. ПО итогам встречи руководители Русской медной компании, полностью одобрили инициативу.

«Мы готовы поделиться с членами совета своим опытом и экспертизой в части обеспечения именно экологической безопасности производств при выработке этого экологического стандарта в Челябинской области. Этот документ будет разработан с учетом специализации региона. Какие у нас виды производств распространены и как они территориально расположены. Этот документ будет учитывать накопленные экологические проблемы в регионе. И надеемся, что он будет также ориентирован на учет перспективных планов развития и экономики что, безусловно, должно сказаться положительно на экологической обстановке», – пояснил Станислав Залуговский, директор управления информационной политики и связей с общественностью РМК.

В РМК упомянули программу модернизации «Карабашмедь». Сейчас там установили современные металлургические агрегаты и смонтировали новое пылегазоочистное оборудование. В итоге объемы выбросов по сравнению с 2000-м годом сократились в 20 раз.

Также инициативу поддержали представители «Конара». Там отметили важность привлечения профильных специалистов. У промышленной группы также есть опыт внедрения экологичных технологий, которым она готова поделиться.

«Например, мы первыми в России запустили в качестве защитного покрытия изделий технологию никелирования. Она исключает образование в отходах опасного для жизни шестивалентного хрома. По сравнению с хромом никель легко утилизируется. Индустриальный парк «Станкомаш» объединяет на одной площадке порядка 10 производств, которые созданы при участии компании «Конар» и на каждом из этих промышленных предприятий проработан вопрос очистки воды после технического использования», – рассказала Ольга Мазур, ведущий специалист отдела информации компании «КОНАР».

В новом экологическом совете не будет чиновников. Зато будут ученые из МГУ, экологи из профильных институтов, специалисты «Сбербанка», представители Академии Наук и другие аналитики. В ближайшие две недели участники совета должны подготовить свои идеи и предложения по работе проекта.