В Еманжелинске восемь аварийных домов расселят до конца 2022 года

Новые квартиры получат 196 человек

В 2022 году в Еманжелинске расселят восемь аварийных многоквартирных домов. С этой целью в городе возводят две новостройки, куда переедут 196 человек. Об этом ИА «Первое областное» сообщил глава Еманжелинского района Евгений Светлов.

Пятиэтажный кирпичный дом строят по адресу ул. Титова, 7А. В этом доме справят новоселье 179 человек, ныне проживающих в четырех аварийных домах общей площадью более 1700 кв. м. Стоимость расселения составляет 105 млн рублей.

«В этом доме мы выкупаем для расселения 40 квартир сразу после сдачи (июль-август) и еще 27 квартир — до конца года», — уточнил Евгений Светлов.

Другой, пятиэтажный панельный дом на 45 квартир, возводят по ул. Энгельса, 22А. Строительство ведется силами ЮУ КЖСИ с начала 2022 года и будет завершено в декабре. Стоимость контракта — 151 млн рублей.

В настоящее время строители завершают монтаж коробки здания, работы идут с опережением графика. Сюда переедут жители четырех многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Для них предназначено 39 квартир. В остальных шести квартирах будут жить воспитанники детских домов.

Напомним, что дома для расселения аварийного жилфонда в этом году строят в нескольких городах и районных центрах Челябинской области. Так, в Симе завершается возведение первой с начала 1990-х годов новостройки. Сразу четыре многоквартирных дома сдадут до конца года в Кыштыме. Кроме того, новостройки возведут для жителей аварийных домов в Бакале и Чесменском районе.