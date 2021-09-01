В Еманжелинске из‑за затянувшегося капремонта детсад оказался не готов принять детей

Подрядчик не выполнил работы вовремя, точные сроки их окончания в администрации не называют

В Еманжелинске из-за затянувшегося капитального ремонта здания детского сада № 26 детей перераспределили по другим дошкольным учреждениям. О том, что дети не посещают детсад из-за того, что ремонт крыши продолжается пять месяцев, родители дошколят сообщили в соцсетях. Ведь когда объект будет готов после ремонта — неизвестно до сих пор. В администрации города сроки готовности здания не называют.

«Обратите внимание на состояние детского сада № 26 в Еманжелинске. Ремонт крыши продолжается 5 месяцев. Детсад закрыт, а Вам рапортуют о его готовности к новому учебному году», — сообщила жительница Еманжелинска в паблике «Текслер, помоги!» в соцсети.

По информации властей, капитальный ремонт здания затянулся из-за недобросовестного подрядчика, который сорвал сроки сдачи объекта.

Аукцион на выполнение работ по реконструкции кровли детского сада № 26 объявили еще в апреле 2021 года, победителем стало ООО «Инвест Строй Групп». По контракту завершить работы компания должна была не позднее 31 июля 2021 года. Но из-за отставания от графика 30 июля 2021 года дополнительным соглашением работы продлили до 25 августа 2021 года.

«В настоящее время выполнены работы по кирпичной кладке парапета, демонтажные работы, установлена стропильная система. В связи с нарушением исполнения контракта администрация предъявила претензии исполнителю, дата окончания ремонта будет согласована в ближайшее время», — ответили в администрации Еманжелинска.

На время ремонтных работ всех воспитанников из детского сада № 26 распределили в другие учреждения.

«С 1 сентября 2021 года дети, переведенные из детского сада № 26, будут зачислены в группы с учетом возраста и наполняемости групп», — уточнили в администрации.

По данным Центра управления регионом в Челябинской области, за август было зафиксировано 18 обращений в соцсетях по школам и детсадам. Все они связаны с текущим ремонтом образовательных учреждений. Люди сообщали, что ремонт идет медленно, и высказывали опасение, что рабочие не успеют к 1 сентября.

Так, по школе в поселке Межозерный Верхнеуральского района было три обращения; по школе в селе Айлино Саткинского района — пять обращений; по школе в поселке Карабулак Кизильского района — три обращения. Больше всего жалоб Центр получил от жителей Еманжелинска по детскому саду № 26 — 7 обращений.