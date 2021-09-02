Экс-губернатор Челябинской области оспорил решение суда по картельному сговору

Дело Бориса Дубровского и «Южуралмоста» вернули на пересмотр в первую инстанцию

Девятый апелляционный суд направил на новый пересмотр в суд первой инстанции дело о сговоре бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского с региональным Миндортрансом и компанией «Южуралмост». Материалы поступили в арбитражный суд Москвы. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

В середине августа Девятый апелляционный суд частично удовлетворил требования ФАС России по делу об оспаривании решения по снятию ответственности с экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Инстанция признала его виновным в сговоре с Миндортрансом региона и компанией «Южуралмост». За картельный сговор на дорожных торгах в 2016—2018 годах участникам назначили штраф.

Напомним, ФАС России в 2019 году признала Бориса Дубровского виновным в заключении антиконкурентного соглашения. Его действия, по данным антимонопольного ведомства, привели к тому, что компания «Южуралмост» выиграла десять аукционов по ремонту и строительству дорог в регионе на общую сумму почти 2,4 млрд рублей при снижении цены контракта не более чем на 1,5%. После того как ФАС в марте 2019 года вынесла это решение, Борис Дубровский ушел в отставку.