В электротранспорте Челябинска вновь изменилась стоимость проезда

Перемены касаются владельцев банковских карт.

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В челябинских троллейбусах снова изменили стоимость билета. Теперь проезд будет дешевле — обойдется в 20 рублей, если заплатить банковской картой.

«Снижение цены было достигнуто в результате переговоров руководства „ЧелябГЭТ“ со Сбербанком. Банк будет покрывать расходы, связанные с оплатой картами, за счет собственных средств», — рассказали «Первому областному» в пресс-службе «Челябинского городского электротранспорта».

На новые тарифы электротранспорт перейдет в течение двух дней — 7 и 8 октября.

Ранее челябинцы сообщили об увеличении стоимости проезда в «рогатом» транспорте. Владельцы «пластика» с конца сентября стали платить за билет 23 рубля. Рост в «ЧелябГЭТ» тогда объяснили комиссией банка за операцию.