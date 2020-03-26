Пассажиропоток почти на четверть снизился в Челябинске

Тем не менее, трамваи и троллейбусы продолжат курсировать по городу.

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В Челябинске не прекратится работа электротранспорта на неделе, которая объявлена нерабочей для всех. Трамваи и троллейбусы продолжат перевозки пассажиров, чтобы жители города, которым необходимо добраться на работу, могли сделать это без проблем. В подвижном составе с 19 марта 2020 года начали проводить дезинфекцию всех поверхностей, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.

Однако сотрудники ООО «ЧелябГЭТ» отмечают, что жители Челябинска стали меньше пользоваться общественным транспортом.

«22 марта — минус 19 096 человек в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 23 марта — минус 27 268 человек в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 24 марта — минус 33 997 человек в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 25 марта — минус 36 016 человек в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ООО «ЧелябГЭТ».

Пассажиропоток снизился на 24% с конца прошлой недели.

На следующей неделе ООО «ЧелябГЭТ» будет работать в особом режиме, который в данный момент разрабатывается.