Бесплатный проезд для школьников введут в Златоусте

Решение принял глава города.

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В Златоусте планируют ввести бесплатный проезд для школьников в муниципальном городском общественном транспорте. Уже с 1 января дети смогут безвозмездно передвигаться на трамваях и автобусах. Такое решение принял мэр города.

«Поручил специалистам подготовить необходимые документы. Думаю, это хороший новогодний подарок для юных златоустовцев и их родителей», — сообщил мэр Златоуста Максим Пекарский.

Жители города с благодарностью восприняли такое решение. Для многих родителей это станет хорошей помощью.