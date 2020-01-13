На маршруте № 218 «Челябинск-Копейск» повысят стоимость проезда

Пассажиры возмущены ростом цен.

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Участники сообщества «Старокамышинск Starkom47» в социальной сети «ВКонтакте» бурно обсуждают увеличение платы за проезд в общественном транспорте. Теперь жители копейского поселка будут вынуждены тратить на 5 рублей больше, чтобы добраться до областного центра. С 20 января стоимость проезда достигнет 35 рублей.

«Коммерческий маршрут № 218 является практически единственным транспортным средством, связывающим Старокамышинск и Челябинск. Владельцы маршрута завышают цены на проезд и пользуются тем, что людям просто больше не на чем ездить в город (автобус № 83 и маршрут № 370 в расчет не берём — ездят редко и работу заканчивают рано). Просим рассмотреть вопрос ценообразования на маршруте № 218, а также возможность закрыть маршрут № 218 в пользу увеличения автобусов с регулярным расписанием с 6 утра до 22 вечера на муниципальном маршруте № 83», — пишут жители поселка Старокамышинск.

Такую жалобу на перевозчика пассажиры отправили в Управление дорожного хозяйства, правительство области и антимонопольную службу.

«Дозвонилась до „Кумир-Автолайн“. На вопрос, с чем связано подорожание проезда, ответили, что подорожал газ и у них увеличились какие-то затраты», — рассказывает Ольга Панфилова.

Перевозчик пока официально не уведомил Миндортранс Челябинской области о повышении стоимости проезда.