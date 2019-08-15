Родственники старшего бортпроводника самолета, севшего в поле, рассказали про его звонок домой

Близкие узнали о происшествии из новостей по телевизору.

Родственники Дмитрия Ивлицкого узнали из новостей о том, что самолет, на котором он отправился в рейс в должности старшего бортпроводника, сел в поле. Никаких подробностей происшествия, только короткий звонок сестре и видео с места происшествия для лучшего друга.

«Я спал, проснулся от сообщения от Димы. Он скинул видео, на нем видно, что они приземлились в поле. Он только сказал, что двигатель загорелся из-за птиц. Я даже не успел испугаться, все же хорошо закончилось. Он, я думаю, тоже не понимает еще, у него был спокойный веселый голос. Они только взлетели и сразу начали планировать в поле. Я горжусь своим другом», — рассказал телеканалу 41-Домашний лучший друг Дмитрия Ивлицкого Антон Охотников.

Родственники также не знали, что происходит. Дмитрий только позвонил своей сестре, чтобы успокоить близких.

«Мы по телевизору увидели, что произошло. Он позвонил, сказал, чтобы я успокоила родителей, что у него все хорошо. Сказал, прилечу и все расскажу. Все родственники звонят, спрашивают, как он», — рассказала сестра Дмитрия Ольга Шелепова.

Она отмечает, что старается не переживать за брата, поскольку Дмитрий стрессоустойчив и всегда хорошо ориентировался в стрессовых ситуациях.