В Джабыке новый физкультурно-оздоровительный комплекс откроют в 2023 году

Ближайший от поселка спортзал находится в 10 километрах

Весной 2022 года в поселке Джабык Карталинского района начнут строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Уже готов проект и определена площадка: просторный ФОК расположится в 100 метрах от местной школы. По планам в 2023 году в нем уже могут заниматься дети, а пока ближайший от поселка спортивный зал расположен в 10 километрах, сообщает Центр управления регионом.

Сейчас для учащихся школы в поселке Джабык занятия физкультурой проводят в фойе: своего спортивного зала ни в школе, ни в поселке нет. Ближайший спортивный объект расположен в поселке Еленинка, в 10 километрах от Джабыка.

Инициативу построить ФОК в поселке высказал губернатор Алексей Текслер после визита в пострадавший от природных пожаров Джабык.

«Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло — глава региона нашу просьбу одобрил! Теперь и в Джабыке будет свой ФОК с большим залом для волейбола, баскетбола и мини-футбола. Здесь будут заниматься физкультурой местные школьники и любители здорового образа жизни из других сел. Думаю, что и районные соревнования в будущем ФОКе мы также сможем проводить», — прокомментировала глава Еленинского сельского поселения Карталинского района Татьяна Костик.

Также в ЦУРе добавили что новые спортивные объекты появятся в Магнитогорске, Аргаяшском районе Миассе, Сатке, Аше, Озерске.