Ирина Буторина: «Шанс на компенсацию есть у всех погорельцев»

Паспорт, карта, заявление — как жителям Джабыка получить «пожарные» деньги

По распоряжению губернатора Челябинской области Алексея Текслера жители Карталинского района, пострадавшие в результате пожаров 9 июля, могут получить компенсацию за утраченное имущество. Но погорельцы из Джабыка и Запасного жалуются, что местные чиновники чрезмерно усложнили механизм выплаты. Первое областное информагентство выяснило, кто вправе рассчитывать на деньги из бюджета и как это право реализовать.



Напомним, 9 июля в Карталинском районе лесной пожар подошел вплотную к поселкам Джабык и Запасное, относящимся к Еленинскому сельскому поселению. Несмотря на усилия пожарных и местных жителей огонь ворвался на территорию населенных пунктов. В Джабыке, по данным регионального министерства социальных отношений, сгорел 51 дом, в Запасном — 10 домов. В администрации Карталинского района позже уточнили: без крова остались 58 семей.

Еще не закончилась борьба с возгораниями в лесу, как губернатор Алексей Текслер распорядился о выделении материальной помощи погорельцам. Каждый пострадавший от пожара вправе получить 10 тысяч рублей на неотложные нужды. В случае частичной утраты имущества погорельцы могут рассчитывать на 50 тысяч, в случае полного уничтожения дома — на 100 тысяч рублей.

Некоторые селяне, однако, столкнулись с трудностями при общении с сотрудниками органов соцзащиты. По словам жителя Джабыка Виктора Васильева (его дом на улице Окружной, 3 сгорел полностью), у него возникли проблемы даже с получением десяти тысяч «на неотложные нужды»: сотрудники местного управления социальной защиты просили у пенсионера сначала номер банковской карты, потом номер счета, потом фото самой карты... Не выдержав, Васильев переложил общение с бюрократией на супругу. А ведь у него по крайней мере уцелели все документы, подтверждающие, что Виктор Михайлович более 30 лет прожил в Джабыке! Как быть тем, кто не был в состоянии предоставить полный пакет бумаг и до пожара? А таких немало: по словам исполняющей обязанности главы Еленинского поселения, в Джабыке официально зарегистрированы 530 человек, но на деле в поселке постоянно проживает 850 жителей. То же и с Запасным: прописку там имеют 210 человек, а по факту проживают более 300. Такое расхождение в сельской администрации объясняют тем, что в поселках много дачников, прописанных в других местах. Тем не менее чиновники утверждают, что даже сезонные жители могут получить помощь от областных властей.

«Самый простой путь, если вы не прописаны в пострадавших поселках, — получить в сельской администрации справку о том, что вы, тем не менее, постоянно проживаете в Джабыке или Запасном с определенного периода. Мы будем рассматривать этот документ и принимать решение о выплате. Сотрудники Минсоца работают в поселках постоянно, каждый случай разбирают отдельно. Смотрят, как можно действовать, какое имущество сгорело. Проще всего, конечно, с официально зарегистрированными жителями. Но подать заявление о возмещении ущерба может каждый», — прокомментировала ситуацию с выплатами министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Для получения материальной помощи (10 тысяч рублей на неотложные нужды) пострадавшим надо подать в управление соцзащиты соответствующее заявление, приложив к нему паспорт и реквизиты для перечисления денег. В случае детей до 14 лет вместо паспорта подается свидетельство о рождении. Если эти документы утрачены — их заменит удостоверяющая личность справка, выданная миграционным управлением ГУ МВД. Напомним, начальник полицейского главка Челябинской области Андрей Сергеев распорядился максимально быстро выдавать погорельцам такие справки.





Вопрос с пропиской, как утверждают в Минсоце, не забота пострадавшего: сведения о регистрации или справку о фактическом проживании специалисты районного управления соцзащиты должны получать самостоятельно.

В администрации Карталинского района Первому областному информагентству сообщили, что более 1027 жителей Джабыка и Запасного написали заявления о получении этой помощи. Более 800 уже получили деньги.

С компенсациями утраченного имущества все несколько сложнее. Нормативы органов соцзащиты говорят о возмещении утраты так называемого «имущества первой необходимости». К нему относятся: предметы для хранения и приготовления пищи (холодильник, плита, посудный шкаф), мебель для приема пищи и для сна (стол, табуреты, кровать или диван), средства информирования граждан, то есть телевизор или радио, оборудование для водоснабжения и отопления — насос, водонагреватель, отопительный котел. Наконец, в список предметов первой необходимости входят баня, «санитарная комната», то есть деревенский туалет, и забор или другое ограждение.

Как пояснили корреспонденту Первого областного информагентства в управлении соцзащиты Карталинского района, если огонь полностью уничтожил хотя бы один предмет или объект из этого перечня, граждане имеют право на получение 50 тысяч рублей на человека. Чтобы получить 100 тысяч, нужно, чтобы в негодность пришло все перечисленное имущество. В Джабыке и Запасном с понедельника, 12 июля, работает комиссия администрации, которая составляет акты обследования утраченного имущества. Получив этот документ, можно отправляться за материальной помощью.





За исключением акта набор документов для получения материальной помощи тот же, что и в случае «десятитысячной» выплаты: заявление, паспорт или какая-то заменяющая его бумага и выплатные реквизиты. Подтвердить регистрацию или место постоянного пребывания в соцзащите должны самостоятельно.

По словам главы района Анатолия Вдовина, на сегодня в управление соцзащиты поступило 14 заявлений от 44 человек о компенсации ущерба из расчета по 100 тысяч человек на каждого прописанного в доме.

«Да, тем, кто не проживает в Джабыке и Запасном постоянно, выплата не полагается. Но есть распоряжение губернатора подходить к погорельцам индивидуально. Так что надежда есть у всех», — заверила жителей Карталинского района Ирина Буторина.

Добавим, проконсультироваться по вопросам получения матпомощи погорельцы могут по телефону горячей линии — 8(35133) 5-59-91.