Пострадавшим от пожаров карталинцам построят одноэтажные каменные дома

Восстанавливать будут не только жилье, но и пострадавший от огня лес

Сегодня, 17 июля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил с рабочим визитом юг области. По итогам поездки глава региона сообщил журналистам, что в Карталинском районе займутся восстановлением леса, а также в следующем году в Джабыке начнется строительство физкультурного комплекса, передает корреспондент ИА «Первое областное» с места событий.

«Обсудили тему восстановления лесов, еще будет оцениваться ущерб. В три раза увеличим финансирование, займемся активным восстановлением леса. Договорились поставить дополнительную пожарную часть, она будет находиться в Еленинском (сельском поселении — прим. ред.), а также добровольные пожарные дружины будут находиться в населенных пунктах, которые пострадали. Будем усиливать нашу пожарную службу. Будут системные меры по улучшению технической оснащенности пожарной службы, и там, где есть риск, будем усилять»,— рассказал губернатор.

Кроме того, Алексей Текслер провел встречу с главой Карталинского района Анатолием Вдовиным и депутатами, в ходе которой договорились о строительстве физкультурного комплекса в Джабыке.

«Будет большой крытый зал. Такие планы были давно, но в этом году принял принципиальное решение. Проект уже готов, думаю, в следующем году стройка начнется. Проговорили по дорогам. Полностью будет отремонтирована школа. Договорились поставить мачты видеонаблюдения и смотреть, как восстанавливается жилье. Договорились с МЧС, что они оставят здесь 30 человек спасателей для помощи в разборе завалов. Приедут медики, которые будут оказывать помощь пострадавшим. Это будет на моем постоянном контроле»,— добавил Алексей Текслер.

Что касается строительства жилья в поселках Джабык и Запасное, то в первую очередь постоят дома для тех, кто жил в них постоянно. Компенсаций не будет. Такую возможность предоставят только дачникам.

«В настоящее время определено несколько подрядных организаций из Магнитогорска, проведены переговоры, готовность они свою подтвердили, с понедельника начинаем проводить мероприятия по планировке, разметке территорий. Предварительно определен тип дома, это будет одноэтажный дом с четырехскатной крышей, материалы будут применяться шлакоблок и утеплитель. Дома такие строятся по всей Челябинской области. Это будут каменные прочные дома, в которых можно будет проживать долгие годы. В настоящее время у нас стоит обязательное строительство порядка 13 жилых домов, остальные жители пока определяются. Кто-то готов переехать в соседние населенные пункты. Также многие рассматривают варианты переехать в квартиру либо в жилой дом. Квартиры также будут предоставляться»,— рассказал министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе.

Глава регионального Минсоца Ирина Буторина разъяснила ситуацию с выплатами: для того, чтобы получить частичную или полную компенсацию в результате пожаров на юге области, губернатор Челябинской области принял решение внести изменения в законодательство.

«По выплатам в размере 50 и 100 тысяч рублей: первоначально по нормативным актам она была положена только тем, кто зарегистрирован и фактически проживает в жилых помещениях. По решению губернатора будут внесены изменения в законодательство, и собственники, которые даже не зарегистрированы в пострадавшем жилье, тоже будут иметь право на выплату. Частичная утрата — это спальные места, техника, насосы и так далее. Отдельно поручению губернатора сюда включены бани, санитарные комнаты, которые стояли отдельно от основного здания, и сооружения, которые обеспечивают безопасность содержания — заборы и ограждения»,— уточнила Ирина Буторина.

Всего на сегодняшний день выплату в размере 10 тысяч рублей получили 1127 жителей поселков Джабык и Запасное, 22 человека — выплату в размере 100 тысяч рублей.