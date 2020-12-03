Фельдшеры ФАПов не хотят селиться за стенкой рабочего кабинета

Челябинская область откажется от строительства фельдшерско-акушерских пунктов с жильём.

В 2021 году Челябинская область пересмотрит свои подходы к строительству фельдшерско-акушерских пунктов. Регион больше не будет возводить ФАПы, где рабочее место фельдшера и его служебная квартира находятся под одной крышей. Большинство медиков хотят иметь отдельное жильё.

Строительством ФАПов в Челябинской области до сих пор занимались два ведомства. Минстрой специализировался на возведении пунктов, уже включающих служебную квартиру. А Минздрав строил модульные ФАПы без жилой зоны.

«Сами медики признаются, что им удобнее иметь отдельное жилье. Поэтому в 2020 году мы прекращаем строительство фельдшерско-акушерских пунктов по линии Минстроя. Все ФАПы, построенные на территории региона в 2021 году, будут без жилой зоны. К тому же они дешевле и обходятся в 6—6,5 млн рублей, включая необходимое оборудование», — рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Сама программа строительства ФАПов будет продолжена.