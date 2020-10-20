Новая инфекционная больница в Челябинске почти готова

Объём выполненных работ составляет 85-90%.

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Полным ходом идёт строительство инфекционной больницы в Челябинской области. На стройплощадке объекта завершается отделка зданий, монтаж инженерных систем и работы по благоустройству. Как рассказали «Первому областному» в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, общий объём выполненных работ составляет порядка 85-90%.



В помещениях идут отделочные работы: монтаж линолеума, кафеля, потолков, фасадная часть здания устанавливается из металлокассет. Они, благодаря разным цветам, будут служить навигацией по корпусам. Также заканчивается монтаж «чистых помещений», где обеспечиваются определенные влажность, давление и температура. Это снижает риск инфицирования.

«В завершающей стадии монтаж внутренних инженерных систем, таких как вентиляция, электрика, система контроля и управления доступом, которая обеспечивает безопасность учреждения, охранно-пожарная сигнализация. Начинается укладка асфальта на центральных проездах, ведется высадка крупномерных деревьев на центральной части комплекса. Смонтирована котельная и по мере готовности начинается запуск тепла в корпуса. Начинается монтаж резервуаров очистных сооружений, прибыла поставка станции термической обработки стоков», — рассказал директор подрядной организации ООО «Новая Уральская компания» Рустем Насыров.

Отметим, в новой инфекционной больнице в случае эпидемического подъёма можно развернуть 482 койки, в обычном режиме она рассчитана на 100 боксов, 18 из которых — реанимационные. Учреждение будет полностью оснащено по современным требованиям. В каждом крыле больницы смогут лечить людей с разными инфекциями.