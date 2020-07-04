Ещё две дороги отремонтируют в этом году в Челябинске

Всего до конца года планируется отремонтировать 28 дорожных объектов.

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В этом году в Челябинске отремонтируют ещё две дороги в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». По словам заместителя главы города Максима Куляшова, это стало возможным благодаря экономии, полученной в ходе проведения конкурсов.

«По первоначальному плану мы должны были отремонтировать 26 объектов, теперь же у нас появилась возможность привести в порядок еще две улицы: Молодогвардейцев и Жукова. Кроме того, увеличили число новых светофорных объектов с 6 до 10»,— рассказал Максим Куляшов.

Как рассказали сайту «Первый областной» в администрации Челябинска, на улице Молодогвардейцев будут приводить в порядок участок от Университетской набережной до проспекта Победы. Его площадь — почти 43 тысячи квадратных метров. Проводить работы будет челябинский подрядчик ООО «Дорстройтехлизинг», который уже выполняет работы по другим объектам.

«Будет произведена полная замена асфальтового покрытия, включая парковочные карманы, а также бордюрного камня там, где это необходимо. Вдоль улицы будут убраны дорожные ограждения. Уже сейчас проводятся работы по выравниванию дорожного полотна методом холодного фрезерования, это позволяет убрать все дефекты, которые были. Далее будет выполнено понижение пандусов, устройство тактильной плитки для слабовидящих, а затем уже устройство выравнивающего слоя и верхнего покрытия ЩМА-16»,— уточнил председатель Комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров.

Напомним, в этом году помимо ремонта уже существующих дорог появятся и новые. Одна из них свяжет микрорайоны «Тополиная Аллея» и «Ньютон». На каких этапах находится строительство, можно узнать здесь.