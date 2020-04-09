В два раза больше детей стали посещать дежурные группы в детсадах Челябинской области

Прирост обусловлен тем, что многие родители вышли на работу.

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В Челябинской области все больше детей начинают посещать дежурные группы в детских садах. Прирост посещения дошкольных учреждений связан с тем, что многие родители теперь могут ходить на работу. О количестве работающих детских садов на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«У нас идет прирост детей, которые идут в детсад. По состоянию на 7 апреля — 3 866 детей посетили детский сад. Напомню, у нас на прошлой неделе минимальное количество детей, которое пришло, когда мы объявили режим обязательной самоизоляции, было 1 343 человека», — отметил глава региона.

На данный момент в Челябинской области работают 469 садиков, в которых функционирует 509 групп.