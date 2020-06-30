Детские сады возвращаются в обычному режиму работы в Челябинской области

Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.

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Начиная с четверга, 2 июля, в Челябинской области полноценно заработают детские сады. Такое заявление сделал глава региона Алексей Текслер.

«Еще одна новость, которая порадует родителей. С четверга в полном объеме начинают работу детские сады», — сообщил губернатор жителям региона.

Напомним, детские сады работали в формате дежурных групп с момента введения на территории Челябинской области режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции. Те дети, чьи родители продолжали работать не удаленно, посещали смешанные группы. В таких группах могло находиться до 12 малышей. По всей области их посещали тысячи дошколят. Если возникала необходимость, открывались дополнительные группы.

Добавим, также Алексей Текслер объявил о старте летней оздоровительной кампании. С 6 июля начнут открывать смены в пришкольных и загородных лагерях для детей.