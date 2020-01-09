«В доме находились неизвестные люди с запахом алкоголя»: соцзащита Сосновского района объяснила, почему изъяли детей у тёти

Рассказываем подробности проверки, после которой опекун лишилась воспитанниц.

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История Натальи Галеевой и трех племянниц, опеку над которыми у нее забрали, переросла в настоящий скандал. Женщина утверждает, что детей изъяли из семьи для того, чтобы не выдавать квартиру старшей из девочек Лизе Кудрявцевой. Девушка-инвалид с рождения страдает от тяжелой формы ДЦП и не может жить самостоятельно. Жилплощадь была положена Лизе, пока над ней было оформлено опекунство.

Жильё должен был предоставить Сосновский район. Управление социальной защиты муниципалитета объяснило «Первому областному» причины изъятия детей. Со слов чиновников, женщина плохо ухаживала за девочками. Расскажем историю по порядку.

В 2015 году Наталья Галеева оформила опеку над тремя девочками: 1999, 2005 и 2008 года рождения. Их мама была ограничена в родительских правах, а отец находился в местах лишения свободы. Позже старшую племянницу признают недееспособной. Как ухаживают за детьми, следила опека, вопросов к Наталье Галеевой у них не было.

Но уже в 2018 году после проверки органы опеки отмечают, что вместе с тётей проживает сожитель, а в содержании детей выявлены нарушения. Как отмечают специалисты, дома было грязно, а также там находились неизвестные люди в состоянии алкогольного опьянения. Наталья Галеева обещала исправить все недочеты. Результаты следующей проверки показали, что ничего не изменилось.

«На момент посещения в доме находились неизвестные люди, которые распивали спиртное, сама опекун также находилась в состоянии алкогольного опьянения. В доме отсутствовали основные продукты питания, ничего приготовленного, т. е. еды, для детей не было (в холодильнике еда отсутствовала). В комнате, где находилась недееспособная, были антисанитарные жилищные условия (разбросаны использованные подгузники и грязные пеленки, стоял неприятный запах)», — сообщили сайту «Первый областной» в управлении соцзащиты населения администрации Сосновского района.

Как отмечают сотрудники социальной защиты, ссылаясь на рассказ несовершеннолетних девочек, им приходилось ухаживать за сестрой, которой постоянно требовалась помощь.

Было принято решение об изъятии девочек из данной семьи. Младших отправили в детский дом, откуда их стали забирать на гостевой режим в семью, в которой они проживают и сейчас. Старшую девочку Лизу отправили в государственное стационарное учреждение социального обслуживания в копейском Старокамышинске.

Наталья Галеева обратилась в суд, где просила признать действия опеки незаконными, но суд признал решение специалистов оправданным.

Как отмечают сотрудники управления социальной защиты, младшие девочки тяжело реагируют на огласку данной истории и очень боятся, что им придется вновь переехать жить к Наталье Галеевой.

Однако сама Наталья опровергает все обвинения, утверждая, что в ее доме была просто разбросана одежда девочек, которую они планировали убрать. Женщина хочет вернуть опекунство над детьми.

Соседи Натальи утверждают, что в семье не было никаких проблем.

«Нормальная семья, обычная. Вроде не дебоширят, никаких проблем, дети учатся в школе. Старшая, кажется, ходила в один класс с моим сыном», — рассказал сайту «Первый областной» сосед Натальи Галеевой Денис Рыженко.

Особенно Наталью Галееву беспокоит судьба племянницы Лизы. Ее состояние, пока она находилась в реабилитационном центре, со слов женщины, очень ухудшилось.

В реабилитационном центре уже прошла проверка. Она признала, что за Лизой хорошо ухаживали, однако вскрыла множество других нарушений. Учреждение ждут дополнительные инспекции. В деле уже разбираются следователи.