Изъятая у опекуна девушка с ДЦП потеряла вес в реабилитационном центре

Дефицит массы тела связывают с неправильным кормлением.

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В историю с изъятием из семьи 20-летней девушки с инвалидностью включилась уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова. Несмотря на то, что Лиза уже совершеннолетняя, омбудсмен не смогла пройти мимо её проблемы. Сегодня уполномоченный вместе с заведующей и неврологом областной детской паллиативной службы посетила учреждение в Копейске, куда доставили Лизу после изъятия у тёти-опекуна.

«В силу тяжёлых неврологических изменений нарушение обмена веществ неизбежно. У Лизы очень выраженный ортопедический дефект, сжата вся брюшная полость, желудок и кишечник полноценно работать не могут. В связи с этим необходимо лечебное питание, которое содержит полурасщепленные элементы. У Лизы, несмотря на катастрофический дефицит веса, необратимых изменений нет. Планируется, что за 6 месяцев Лиза сможет набрать 10 кг. А вообще ее вес необходимо довести до 40 кг. После этого можно будет думать о хирургическом лечении для компенсации этого грубого ортопедического дефекта и возвращения к обычному питанию без гастростомы», — заключили врачи.

Сейчас девушка весит 18 100, а при поступлении в центр 19 февраля прошлого года, её масса тела была 18 900. Медики связывают потерю веса с дефицитом питания.

«Лизу перевели в медицинское учреждение, где планируется установление гастростомы, назначение лечебного питания. За месяц она должна набрать 2-3 кг. В дальнейшем Лиза также будет продолжать получать это питание, пока ее вес не стабилизируется. Специалисты Копейского реабилитационного центра пройдут необходимое обучение для того, чтобы получить навыки обработки гастростомы и коррекции питания», — сообщила на своей странице в соцсети Евгения Майорова.

Уполномоченный возмущена тем, что специалистов по лечебному питанию даже не привлекали к работе с девушкой в реабилитационном центре Копейска. Евгения Майорова будет контролировать состояние здоровья Лизы.

Напомним, о том, что за девушкой плохо ухаживают, заявила её тётя Наталья Галеева. Она растила Лизу и ещё двух племянниц с 2015 года. Однако в 2019 детей из семьи изъяли. Женщина уверена, чиновники просто не хотели давать недееспособной воспитаннице квартиру. Но сотрудники управления соцзащиты ответили, что Наталья ненадлежащим образом следила за девочками. В доме, по словам работников опеки, было грязно, присутствовали нетрезвые люди. Ситуацию сейчас изучают следователи СК региона и первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.