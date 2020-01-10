«Девочки боятся, что их вернут тёте»: омбудсмен встретилась с детьми, изъятыми у опекуна

В новой приёмной семье у сестёр сложились хорошие отношения.

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Уполномоченный по правам ребенка Челябинской области Евгения Майорова приняла решение встретиться с младшими девочками, которых изъяли у Натальи Галеевой из Сосновского района. Встреча с ними состоялась сегодня, 10 января. По словам детского омбудсмена, оба ребёнка следят за развитием событий в интернете и очень переживают из-за этого.

«Они были возмущены тем, что пишут в комментариях, и напуганы, что их вернут тёте. Публикуя материалы, стоит помнить, что у нас свободный интернет, где они могут увидеть то, что пишут. Вчера они были возмущены, расстроены и напуганы тем, что увидели. Сегодня рассказали, вдвоём, что вчера во "ВКонтакте" прочитали комментарии, сказали, то, что пишут люди, несправедливо», — рассказала сайту «Первый областной» Евгения Майорова.

Также уполномоченный по правам ребенка отметила, что в приёмной семье у девочек сложились хорошие отношения с родителями, появилась привязанность. За семьёй постоянно наблюдает опека, сопровождение ведется, чтобы вовремя оказать помощь, если наступит кризис.

Помощь также будет оказана и их старшей сестре Лизе Кудрявцевой. Евгения Майорова и уполномоченный по правам человека региона Антон Шарпилов отметили, что будут следить за её состоянием и детально рассмотрят ситуацию, чтобы решить, куда перевести девушку после стабилизации её состояния.

Помощь окажут и бывшему опекуну девочек, их тёте Наталье Галеевой, чей дом сгорел сегодня ночью.

«Мы поговорили с главой сельского поселения, чтобы они помогли Наталье Галеевой. Со своей стороны мы сделаем запросы на получение материальной помощи. Главное было не оставить человека без жилья, на дворе зима. Заместитель главы сельского поселения показал, что у Натальи в собственности есть ещё один дом. Важно не оставить человека наедине с бедой, несколько неприятностей подряд произошло», — прокомментировал ситуацию для сайта «Первый областной» Антон Шарпилов.

Дом Натальи должны были посетить сегодня с проверкой омбудсмены, но в нём разгорелся пожар. К утру от коттеджа осталось лишь пепелище, а внутри погиб гражданский муж Натальи.

Напомним, ранее Наталья Галеева заявила, что у неё незаконно изъяли трёх племянниц, которых она воспитывала с 2015 года. Однако соцслужбы настаивают, что женщина плохо ухаживала за детьми.

Старшая Лиза сейчас находится под наблюдением врачей. Почти год после изъятия из семьи тёти она провела в реабилитационном центре и сейчас весит чуть более 18 килограммов. Медики решают, как улучшить состояние 20-летней девушки.