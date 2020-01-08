Дом Деда Мороза на площади Революции в новогодние каникулы посетили свыше 10 тысяч человек

Сказочную избу для волшебника поставил Медиахолдинг ОТВ.

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Первых гостей в своем доме Дедушка Мороз начал принимать с 25 декабря. Весть о красивой избушке быстро разнеслась по всему городу, со всех районов Челябинска к красноносому волшебнику спешили дети и их родители. Малышня с замиранием сердца глядела на Деда Мороза в момент первой встречи; дети постарше читали ему стихи и делились сокровенными желаниями; мамы и папы, бабушки и дедушки с восторгом подмечали огонек в детских глазах.

«Спасибо вам большое, нам все очень понравилось! Мы сначала не поняли, что это все бесплатно, и что дом будет работать несколько дней. Мы уже дважды приходили, а ребёнок просится ещё», — говорит гостья дома Деда Мороза.

Вопреки окончанию зимних каникул, новогодняя сказка в центре города не заканчивается. После небольшого перерыва в веренице праздничных событий, Дед Мороз распахнет двери своих уральских владений 14 января, а это значит, что в Старый Новый год тоже можно рассказать доброму волшебнику о своих мечтах, и тогда они обязательно сбудутся.

Дом Деда Мороза будет открыт 14 января с 12 до 21 часа. Просьба к гостям — соблюдать очередь и порядок. Еще раз напомним, что посещение домика бесплатное.