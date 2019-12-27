«Прямо сказка»: челябинцы оценили музыкальный тоннель на Арбате

Кировка засияла и зазвучала в канун Нового года.

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«Ощущение простора и полета! Все великолепно!», «Иллюминация такая высокая, будто мы идем по какому-то дворцу!», «Это что-то сказочное!» — вот так рассыпаются в комплиментах преображенной Кировке местные жители. Неужели администрации на этот раз удалось угодить строгим челябинцам? Глава города Наталья Котова и сама расплылась в улыбке, видно, что мэр и как чиновник, и как обычный житель своего города довольна проделанной работой.

«Мы решили поставить светозвуковой тоннель, который, если честно, подсмотрели в Петербурге, там об этом были хорошие отзывы, и мы надеемся, что и нашим жителям это понравится», — сказала Наталья Котова.

Все-таки правы были местные, говоря о дворцовой роскоши. А чтобы музыка не мешала работе офисов, ее будут включать с 19 до 22 часов. Еще полтора-два дня и все сложное оборудование окончательно будет готово, а вдруг, нас еще чем-то удивят за это время?

Тем более, что в этом году к иллюминации совершенно другой подход, одно только световое шоу на театральной площади чего стоит, и 23 светящиеся фигуры, установленные по всему городу, тоже впечатляют, да и оформление на дорожных сетях Челябинска значительно преобразилось.