В дома Металлургического района Челябинска вернули отопление

Тепла не было из‑за аварии на сетях

Сегодня днем, 21 февраля, в Металлургическом районе Челябинска восстановили подачу отопления в дома, которые ранее остались без обогрева из-за аварии на теплосетях. Об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе администрации города.

«Восстановлено в полном объеме», — прокомментировали в пресс-службе на запрос о повышении температурного режима воды и отопления в домах района.

Напомним, 20 февраля из-за аварии на теплосетях жители Металлургического района остались без горячей воды и отопления. Под отключение попали дома на шоссе Металлургов, улицах Черкасской, Пети Калмыкова, Комаровского, 50-летия ВЛКСМ и Аральской.

Сегодня утром в дома запустили тепло и воду с минимальным напором. Повреждение на теплосетях устраняли работники МУП «ЧКТС».