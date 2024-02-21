В Челябинске продолжают устранять аварию на теплосетях на ЧМЗ

В дома запустили тепло с минимальным напором

В среду, 21 февраля, в Челябинске продолжают устранять аварию на теплосетях в Металлургическом районе. Как уточнили ИА «Первое областное» в пресс-службе городской администрации, в дома начало поступать тепло и горячая вода с минимальным напором.



«В настоящее время МУП „ЧКТС“ в круглосуточном режиме продолжается устранение повреждения в Металлургическом районе. Жилой фонд подключен к горячему водоснабжению и отоплению на пониженных параметрах. Вопрос находится на контроле управления ЖКХ», — сказали в пресс-службе.

Напомним, 20 февраля жители Металлургического района Челябинска остались без отопления и горячей воды. Под отключение попали дома на шоссе Металлургов, улицах Черкасской, Пети Калмыкова, Комаровского, 50‑летия ВЛКСМ и Аральской.

Вместе с тем, сегодня утром в Челябинске температура опустилась до −24. Днем ожидается от −16 до −19°C. Малооблачно. Ветер южный слабый. Из-за морозов в городе отменили занятия для учащихся с 1-го по 9-й класс первой смены. На дистанционное обучение также ушли ученики школ городов и муниципалитетов региона.